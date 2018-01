Tucano renova contrato com marqueteiro Embora insista que só vai assumir a posição de candidato à Presidência da República no início do ano que vem, o presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves (MG), já busca reforçar a equipe que vai cuidar de sua imagem na disputa e do conteúdo dos programas de TV e rádio do horário eleitoral gratuito. Aécio renovou o contrato com o marqueteiro Renato Pereira, que também vai comandar os programas partidários do PSDB deste ano.