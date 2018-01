Tucano propõe 'bateu, levou' por Alckmin

Mensagem enviada por integrante do PSDB aos militantes do partido conclama os tucanos a "defenderem o governador" Geraldo Alckmin e fala em "bateu, levou". O texto, mandado por e-mail a cerca de 850 pessoas da sigla, destaca: "Colocou a mão, a cobra vai piar e a pêa (pau) vai descer".

A mensagem foi escrita pelo tucano Edson Marques, que é jornalista e mantém um blog com informações para a militância do partido. De acordo com Marques, tucanos do Jardim Helena, extremo leste da capital paulista, souberam que integrantes do PSOL, PSTU e PT da região programavam uma manifestação contra a ação da Polícia Militar no Pinheirinho durante agenda do governador hoje de manhã, no Parque Ecológico do Tietê.

Marques resolveu, então, convocar a militância para "defender" Alckmin de eventuais ataques. "Vamos todos pra lá, tucanada. Bateu, levou. Não tem conversa", diz a mensagem. Nos últimos dez dias, o secretário estadual Andrea Matarazzo (Cultura) e o prefeito Gilberto Kassab foram alvos de protestos durante eventos oficiais de governo.

A equipe de Alckmin passou a monitor ar redes sociais para tentar evitar a presença do governador em agendas com potencial de protesto. O Palácio dos Bandeirantes não pretendia desmarcar o compromisso de hoje.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Malandro. "É isso mesmo. Não vou negar, não. Esperamos que não batam. Mas não temos vocação para mulher de malandro", declarou Marques ao Estado, depois de afirmar que a mensagem é uma iniciativa da militância, sem relação com a executiva do partido ou com o governo.

Questionado sobre o significado de "descer a pêa (pau)", o tucano afirmou que se referia a "aplicar um corretivo".

O presidente do PSDB municipal e secretário estadual de Planejamento, Julio Semeghini, disse que discorda do teor da mensagem e que o e-mail não é uma convocação oficial da legenda.

"São coisas pessoais, não do partido", disse Semeghini. O PSDB municipal chegou a mandar convite chamando a militância para participar da agenda de Alckmin hoje. No e-mail, que traz o horário e o endereço do evento, o partido diz: "Sua presença é muito importante."

Já no texto de Marques, há fotos dos ataques a Matarazzo, a Kassab e ao governador Mario Covas (1930-2001), que entrou em conflito com professores grevistas e acabou agredido em 2000. "Foi assim que acabamos com a patifaria contra o Covas em 2000. Nos juntamos, mobilizamos a velha e aguerrida tropa de choque e partimos pro pau", disse Marques no e-mail.

"Vamos todos defender o direito do nosso governador de governar livre e democraticamente. Protestar é um direito democrático e disso não abrimos mão. Agora agredir, não", completa.

Para Marques, em época de eleição, os adversários dos tucanos "voltam a agir".