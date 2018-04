Tucano Pedro Wosgrau é reeleito em Ponta Grossa-PR A eleição para prefeito de Ponta Grossa (PR) foi vencida pelo atual prefeito Pedro Wosgrau (PSDB), que obteve 52,23% dos votos válidos, segundo apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 99,22% dos votos válidos apurados. Sandro Alex, do PPS, recebeu 47,77% dos votos. O total de votos em branco chegou 1,35%, os nulos somaram 2,09% e a abstenção respondeu por 15,74% dos votos.