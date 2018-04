Tucano Haddad leva a prefeitura de Jundiaí no 1º turno

O candidato Miguel Haddad (PSDB) ganhou a eleição de Jundiaí no primeiro turno, conforme vinham indicando as pesquisas de intenção de voto. Com 99,22% dos votos apurados, ele somava 97.958 (50,31%), contra 67.931 (34,89%) de Pedro Bigardi, da coligação "Jundiaí Quer Novas Idéias" (PCdoB). O terceiro colocado foi Gerson Sartori (PT), com 26.473 votos (13,6%). Votos em branco eram 10.183 e nulos, 16.224. Abstenções somaram 35.429. No dia 20 de setembro, a candidatura de Haddad havia sido cassada por "mau de uso de meio de comunicação", em ação proposta pelo Ministério Público. Ele recorreu da cassação e permaneceu apto a concorrer à prefeitura.