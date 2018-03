Tucano entra com processo contra autor de 'Privataria' No fim do mês passado, o ex-governador e pré-candidato tucano à prefeitura de SP, José Serra, entrou com ação judicial contra o jornalista Amaury Ribeiro Jr. e a Geração Editorial, responsáveis pela publicação do livro A Privataria Tucana, que aponta supostos casos de desvios de recursos durante gestão na Presidência de Fernando Henrique Cardoso (PSDB). Serra, que foi ministro do Planejamento naquele período, se diz vítima de falsas acusações. "Espero que ele seja punido", disse ontem o tucano.