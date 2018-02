Tucano e Campos desdenham índices O senador Aécio Neves (PSDB-MG) minimizou os dados da pesquisa CNI/Ibope. "Isso tem muito a ver com o sentimento momentâneo, talvez com algumas medidas de grande alcance popular tomadas pela presidente e com o vigor da propaganda do governo", disse. Para o governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB), a aprovação não serve como previsão eleitoral. "Se vai haver espaço ou não no debate eleitoral de 2014 só vamos saber quando 2014 chegar."