Em relação a março de 2011, quando havia sido realizada a última pesquisa, o índice subiu quatro pontos porcentuais. A aprovação do governo tucano é maior no interior do Estado, onde chega a 60%, do que na capital, com 42%.

Apesar de favorável, a aprovação de Alckmin é menor do que em seus dois mandatos anteriores, de acordo com comparações feitas pelo Datafolha.