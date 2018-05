Tucano chora ao falar de seu indiciamento

O tucano é suspeito de lavagem de dinheiro por ter recebido, em 2003, R$ 300 mil da SMPB, uma das agências de publicidade do empresário Marcos Valério Fernandes de Souza. Pimenta da Veiga alega que o dinheiro recebido se referia a pagamentos por serviços de advocacia. Ele só declarou o recebimento em 2005, após a CPI dos Correios, que investigou o mensalão federal, identificar o depósito.

O tucano disse esperar que o governo Dilma Rousseff não "persiga adversários". Pimenta da Veiga voltou a classificar a iniciativa da PF como uma "ação político-eleitoral" orquestrada pela oposição em Minas. O inquérito do qual o pré-candidato é alvo foi aberto no ano passado, como um desmembramento da denúncia do mensalão mineiro.