Tucano Carlão Camargo vence em Cotia O candidato a prefeito Carlão Camago, do PSDB, venceu as eleições de Cotia, região metropolitana de São Paulo. Com 55,8% dos votos, Camargo está à frente de Tagarela, do PTB, com 23,58%, e Dr. Ailton, do PV, com 18,74%. A apuração das urnas está em 97,58%.