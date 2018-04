TSE tem pendentes 1.200 pedidos de impugnações

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recebeu durante o processo de eleições municipais deste ano mais de seis mil pedidos de impugnações de candidaturas a prefeitos e vereadores, o dobro de ações impetradas nas eleições municipais de 2004. O presidente do TSE, ministro Carlos Ayres Britto, disse que os ministros da Corte trabalharão "em regime de esforço concentrado" para julgar até o fim de dezembro os 1.200 processos ainda pendentes. Ayres Britto informou que os ministros do tribunal darão prioridade aos processos movidos contra candidatos à prefeitos para "dar tranqüilidade à população". O presidente do TSE reconheceu que "há casos delicados" entre os processos ainda a serem apreciados. Para garantir que cada município tenha conhecimento do prefeito e dos vereadores que os representarão nos próximos quatro anos serão realizadas sessões extraordinárias para a apreciação de cada processo.