TSE: Rosinha Garotinho lidera com 51,8% em Campos A ex-governadora do Rio de Janeiro Rosinha Garotinho(PMDB) tinha 51,8% da preferência dos eleitores de Campos, no norte fluminense, considerando-se quase 47% dos votos apurados. O candidato Arnaldo Vianna (PDT) tinha 48,2% dos votos válidos, segundo boletim do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgado às 18h17. As votos nulos somavam 5% e os brancos, 1,6%. A eleição na cidade está marcada por disputas judiciais. Na semana passada, o Tribunal Regional Eleitoral cassou o registro de Vianna por improbidade administrativa, mas ele obteve liminar no TSE. Rosinha também tem pendências judiciais.