TSE recebe pedidos de 5 Estados por força federal Cinco Estados - Rio de Janeiro, Amazonas, Tocantins, Amapá e Pará - já enviaram pedidos ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para a atuação de força federal para garantir a segurança durante as eleições municipais deste ano. Ao todo, são 121 os municípios que podem vir a contar com esse apoio. O Pará foi o líder de pedidos: ao todo, 82 cidades contarão com o apoio de força federal. Na capital e Região Metropolitana do Rio de Janeiro, o apoio foi solicitado para combater a ação de milícias e do tráfico de drogas. O plenário do TSE ainda analisará os pedidos feitos pelos outros Estados. As informações são do site do TSE.