TSE recebe parecer favorável à candidatura de Paes O vice-procurador-geral eleitoral, Francisco Xavier Pinheiro Filho, encaminhou hoje um parecer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) opinando que deve ser reconhecida a validade da candidatura de Eduardo Paes (PMDB) à prefeitura do Rio de Janeiro. A situação de Paes será analisada pelo TSE porque sua candidatura foi questionada pela coligação "Experiência e Sensibilidade para Mudar o Rio" (DEM-PTC-PMN), que apóia a candidata Solange Amaral. A coligação alega que Paes não teria se desincompatibilizado do cargo de secretário de Esportes do Rio dentro do prazo exigido pela legislação. Mas para Pinheiro Filho, os argumentos contra a candidatura de Paes já foram analisados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio e teria ficado comprovado que o candidato da coligação "Unidos pelo Rio" (PMDB-PP-PSL-PTB) deixou o cargo de secretário dentro do prazo determinado pela legislação eleitoral.