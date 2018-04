TSE: parcial mostra Fogaça na frente em Porto Alegre Em Porto Alegre, com 36,87% dos votos apurados, o candidato José Fogaça (PMDB) tinha 46,67% dos votos válidos, segundo balanço do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de 18h33. Maria do Rosário (PT) tinha 21,31% da preferência e Manuela D''Ávila (PCdoB), 14,28%. Em quarto lugar, Luciana Genro (PSOL) tinha 9,39% dos votos válidos e Onyx Lorenzoni (DEM) contava 4,55%. Os votos brancos somavam 4,45% e os nulos, 4,47%. A abstenção estava em 16,77%.