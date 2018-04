TSE: Morando sai na frente de Marinho em São Bernardo Com 8,96% dos votos apurados em São Bernardo do Campo, o candidato do PSDB, Orlando Morando, aparece à frente do ex-ministro da Previdência Luiz Marinho, do PT. Segundo o boletim do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Morando tem 19.412 votos (54,31% dos votos válidos), enquanto Marinho soma 16.328 votos (45.69% dos válidos).