TSE mantém registro de prefeito eleito em Jaguaripe-BA O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) manteve o registro de candidatura de Arnaldo Francisco de Jesus Lobo (DEM), que disputou e ganhou as eleições para a prefeitura da cidade de Jaguaripe, na Bahia. Jesus Lobo obteve 49,82% dos votos válidos do pleito. A concessão do registro de candidatura dele foi contestada pela coligação "Jaguaripe não pode parar", cujo candidato, Heráclito Rocha Arandas (PR), ficou em segundo lugar no pleito. A coligação adversária alega que o parecer prévio do Tribunal de Contas da Bahia, opinando pela rejeição das contas de Jesus Lobo quando ele foi prefeito de Jaguaripe, entre 2005 e 2006, deveria resultar no indeferimento do registro de candidatura dele. Segundo o TSE, as contas de Jesus Lobo receberam um parecer prévio do Tribunal de Contas, que opinou pela rejeição, mas ainda não foram julgadas pela Câmara Municipal de Jaguaripe, órgão competente para analisar a matéria.