TSE libera sites de jornais para publicar opiniões em eleição

Os sites de jornais e revistas na Internet estão liberados para veicular opiniões favoráveis e contrárias a políticos durante o período eleitoral. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) concluiu nesta sexta-feira, 17, que a legislação eleitoral proíbe a divulgação de opiniões nos provedores de internet e nos sites de emissoras de rádio e televisão. Mas não nos sites de veículos impressos. Leia a matéria completa na edição deste sábado, 18, de O Estado de S.Paulo Veja Também: Você concorda com a decisão do TSE Entenda o que mudou na resolução Tire suas dúvidas sobre as eleições O TSE decidiu fazer uma mudança em uma das resoluções do tribunal sobre as eleições. A iniciativa do TSE de modificar a resolução foi tomada depois que o jornal O Estado de S. Paulo e a Agência Estado protocolaram uma ação no tribunal questionando as vedações impostas aos sites.