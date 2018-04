TSE: Kassab sai na frente no início da apuração em SP O atual prefeito de São Paulo e candidato à reeleição pelo DEM, Gilberto Kassab, saiu na frente na apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A contabilização revela que ele já recebeu 150.605 de um total de 527.918 votos apurados, o que lhe dá 36,59% desses votos. Até o momento foram apurados 6,44% dos votos da Capital. A candidata do PT, Marta Suplicy, recebeu 109.565 ou 26,62%. E Geraldo Alckmin recebeu 101.203, ou 24,59%. A informação ficou em linha com o resultado da pesquisa de boca-de-urna, realizada pelo Ibope, a pedido da Rede Globo e do jornal O Estado de S. Paulo, que apontou um segundo turno entre Kassab (32% dos votos válidos) e Marta (36%). O levantamento, registrado no Tribunal Regional Eleitoral sob o número 5.407/2008, ouviu seis mil eleitores e considera uma margem de erro de dois pontos porcentuais para cima ou para baixo. Paulo Maluf (PP) recebeu 26.471 votos (6,43%), seguido por Soninha Francine (PPS), com 19.283 ou 4,69%. Ivan Valente (Psol) obteve 3.012 (0,73%), Renato Reichmann (PMN) com 438 votos (0,11%), Levy Fidelix (PRTB) com 334 (0,08%) e Edmilson Costa (PCB), com 307 ou 0,07%. O candidato pelo PTC, Ciro Moura, recebeu 242 votos ou 0,06% e Anaí Caproni (PCO), 95 (0,02%). Os votos em branco somam 14.985 (3,35%) e nulos 20.236 (4,53%).