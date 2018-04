TSE julga nesta segunda-feira recursos relacionados às eleições

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) fará às 19 horas uma sessão plenária extraordinária, convocada pelo seu presidente, ministro Carlos Ayres Britto. De acordo com informação da Assessoria de Imprensa do TSE, na reunião serão julgados recursos envolvendo ações relacionadas às eleições deste ano. No domingo, Carlos Ayres Britto admitiu que considera alto o porcentual de abstenção no segundo turno. Às 21 horas, a informação disponível era de que a abstenção tinha sido de cerca de 18%. Segundo Ayres Britto, se esse índice se confirmar, o tribunal investigará os motivos de tantos eleitores terem faltado à votação.