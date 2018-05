TSE já recebeu 2.448 recursos sobre registro candidaturas

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já recebeu 2.448 recursos relacionados a pedidos de registro de candidatura às eleições 2008 até o início da tarde de segunda-feira, 15. Os recursos que se referem a candidatos a vereador somam 1.941. Já os recursos que tratam de pedidos de registro de candidatos a prefeito e vice-prefeito atingem 465. Outros 42 recursos foram apresentados por partidos ou coligações. São Paulo é o estado de origem do maior número de recursos, totalizando 463. Em seguida, vem Goiás, com 297, Minas Gerais, com 238 e Bahia, com 232.