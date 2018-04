TSE indica que haverá segundo turno em 23 cidades Dados mais recentes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam que haverá segundo turno das eleições em 23 cidades. O segundo pleito ocorrerá no dia 26 de outubro. A apuração dos votos não se encerrou em todo País. Três capitais, por exemplo, ainda contam os votos: São Paulo, Rio Branco e Belém. Veja a lista das 79 cidades com mais de 200 mil eleitores onde poderia haver disputa de 2º turno: RIO BRANCO - AC ANGELIM - PT - Eleito BETIM - MG MARIA DO CARMO LARA PERPÉTUO - PT - Eleito OLINDA - PE RENILDO - RENILDO CALHEIROS - PC do B - Eleito NATAL - RN MICARLA DE SOUSA - PV - Eleito GUARUJÁ - SP BELÉM - AL VALMA BRANDÃO - PMN - Eleito CONTAGEM - MG MARILIA CAMPOS - PT - 2º Turnoa | ADEMIR LUCAS - PSDB - 2º Turno RECIFE - PE JOÃO DA COSTA - PT - Eleito SÃO VICENTE - RN DR BEZERRA - PSB - Eleito GUARULHOS - SP CAMPO GRANDE - AL ARNALDO - PTB - Eleito JUIZ DE FORA - MG MARGARIDA - PT - 2º Turnoa | CUSTÓDIO MATTOS - PSDB - 2º Turno TERESINA - PI SILVIO MENDES - PSDB - Eleito PORTO VELHO - RO ROBERTO SOBRINHO - PT - Eleito JUNDIAÍ - SP MACEIÓ - AL CÍCERO ALMEIDA - PP - Eleito MONTES CLAROS - MG TADEU - PMDB - 2º Turnoa | ATHOS AVELINO - PPS - 2º Turno CURITIBA - PR BETO RICHA - PSDB - Eleito BOA VISTA - RR IRADILSON SAMPAIO - PSB - Eleito MAUÁ - SP MANAUS - AM AMAZONINO MENDES - PTB - 2º Turnoa | SERAFIM CORRÊA - PSB - 2º Turno UBERABA - MG ANDERSON ADAUTO - PMDB - Eleito LONDRINA - PR ANTONIO BELINATI - PP - 2º Turnoa | HAULY - PSDB - 2º Turno CANOAS - RS JAIRO JORGE - PT - 2º Turnoa | JURANDIR MACIEL - PTB - 2º Turno MOGI DAS CRUZES - SP MACAPÁ - AP CAMILO CAPIBERIBE - PSB - 2º Turnoa | ROBERTO GÓES - PDT - 2º Turno UBERLÂNDIA - MG ODELMO LEÃO - PP - Eleito MARINGÁ - PR SILVIO BARROS - PP - Eleito CAXIAS DO SUL - RS SARTORI - PMDB - Eleito OSASCO - SP FEIRA DE SANTANA - BA CAMPO GRANDE - MS NELSINHO TRAD - PMDB - Eleito PALMAS - PR a | JOÃO DE OLIVEIRA - PMDB - Eleito PELOTAS - RS MARRONI - PT - 2º Turnoa | FETTER - PP - 2º Turno PIRACICABA - SP SALVADOR - BA RIO BRANCO - MT MILANEZI - PT - Eleito PONTA GROSSA - PR WOSGRAU - PSDB - 2º Turnoa | SANDRO ALEX - PPS - 2º Turno PORTO ALEGRE - RS JOSÉ FOGAÇA - PMDB - 2º Turnoa | MARIA DO ROSÁRIO - PT - 2º Turno RIBEIRÃO PRETO - SP DÁRCY VERA - DEM - Eleito FORTALEZA - CE LUIZIANNE LINS - PT - Eleito CUIABÁ - MT WILSON SANTOS - PSDB - 2º Turnoa | MAURO MENDES - PR - 2º Turno BELFORD ROXO - RJ DR ALCIDES ROLIM - PT - Eleito BLUMENAU - SC JOÃO PAULO KLEINUBING - DEM - Eleito SANTO ANDRÉ - SP CARIACICA - ES HELDER SALOMÃO - PT - Eleito ANANINDEUA - PA CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ ROSINHA GAROTINHO - PMDB - Eleito FLORIANÓPOLIS - SC DÁRIO - PMDB - 2º Turnoa | ESPERIDIÃO AMIN - PP - 2º Turno SANTOS - SP SERRA - ES SERGIO VIDIGAL - PDT - Eleito BELÉM - PA DUQUE DE CAXIAS - RJ ZITO - PSDB - Eleito JOINVILLE - SC CARLITO - PT - 2º Turnoa | DARCI DE MATOS - DEM - 2º Turno SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP VILA VELHA - ES NEUCIMAR FRAGA - PR - 2º Turnoa | DR. HÉRCULES - PMDB - 2º Turno SANTO ANDRÉ - PB DR.LONZA - PTB - Eleito NITERÓI - RJ JORGE ROBERTO SILVEIRA - PDT - Eleito ARACAJU - SE EDVALDO NOGUEIRA - PC do B - Eleito SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP VITÓRIA - ES JOAO COSER - PT - Eleito BELÉM - PB ROBERTO - PMDB - Eleito NOVA IGUAÇU - RJ LINDBERG - PT - Eleito BAURU - SP CAIO COUBE - PSDB - 2º Turnoa | RODRIGO AGOSTINHO - PMDB - 2º Turno SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP EDUARDO CURY - PSDB - Eleito APARECIDA DE GOIÂNIA - GO CAMPINA GRANDE - PB VENEZIANO - PMDB - 2º Turnoa | ROMULO GOUVEIA - PSDB - 2º Turno PETRÓPOLIS - RJ PAULO MUSTRANGI - PT - 2º Turnoa | RONALDO MEDEIROS - PSB - 2º Turno CAMPINAS - SP SÃO PAULO - SP GOIÂNIA - GO IRIS - PMDB - Eleito BOA VISTA - PB EDVAN - PSDB - Eleito SÃO GONÇALO - RJ APARECIDA PANISSET - PDT - Eleito CARAPICUÍBA - SP SERGIO RIBEIRO - PT - Eleito SÃO VICENTE - SP SÃO LUÍS - MA JOÃO CASTELO - PSDB - 2º Turnoa | FLÁVIO DINO - PC do B - 2º Turno JOÃO PESSOA - PB RICARDO COUTINHO - PSB - Eleito VOLTA REDONDA - RJ NETO - PMDB - Eleito DIADEMA - SP SOROCABA - SP VITOR LIPPI - PSDB - Eleito BELO HORIZONTE - MG MARCIO LACERDA - PSB - 2º Turnoa | LEONARDO QUINTÃO - PMDB - 2º Turno JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE ELIAS GOMES - PSDB - Eleito CAMPO GRANDE - RN BIBI DE NENCA - PMDB - Eleito FRANCA - SP SIDNEI ROCHA - PSDB - Eleito PALMAS - TO RAUL FILHO - PT - Eleito