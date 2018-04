TSE: Fogaça lidera em Porto Alegre, com Rosário em 2º A parcial das 18h13 do Tribunal Superior Eleitoral em Porto Alegre mostra o prefeito e candidato á reeleição José Fogaça (PMDB) na liderança, com 73.358 votos (48,21% dos votos válidos). A petista Maria do Rosário aparece em segundo lugar na apuração, com 31.610 votos (20,66%). Manuela D''Ávila (PC do B) tem 20.633 votos (13,49% do total) e Luciana Genro (PSOL) tem 14.500 votos (9,48%). Onyx Lorenzoni (DEM) tem 6.733, equivalentes a 4,40% dos votos válidos, seguido de Nelson Marchezan Júnior (PSDB), com 4.188 votos (2,74%) e Vera Guasso (PSTU), com 1.078 (0,70%). Carlos Gomes (PHS) está com 485 votos (0,32%). Os votos em branco somam 4,33% e os nulos alcançam 4,47%.