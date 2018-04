TSE espera que eleitor vote em 20 segundos no 2º turno Nas disputas de segundo turno para prefeito em 30 cidades brasileiras e ainda na votação de turno único em Benedito Leite (MA) - em função do pleito do dia 5 ter sido anulado -, que serão realizadas no próximo domingo, cada eleitor deve ficar na cabine durante 20 segundos em média, segundo estimativa do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A expectativa do TSE é de que o resultado do segundo turno das eleições seja conhecido já às 20 horas de domingo. Para votar, os mais de 27 milhões de eleitores brasileiros distribuídos nas 31 cidades precisarão apertar três teclas: os dois algarismos que compõem o número do candidato e, em seguida, a tecla confirma. Caso o eleitor decida votar em branco, deve apertar a tecla branca, para em seguida confirmar o voto na tecla verde. A opção "corrige" serve para que o eleitor faça alguma mudança antes de confirmar o voto. A Justiça Eleitoral recomenda aos eleitores que, caso necessário, levem os números de seus candidatos anotados para facilitar a votação. A votação será realizada entre 8 horas da manhã e 17 horas do domingo.