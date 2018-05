TSE espera concluir apuração na noite da eleição O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) espera que os resultados do primeiro turno das eleições municipais sejam divulgados na própria noite do dia 5 de outubro. A expectativa do TSE é de que a apuração dos votos para prefeitos e vereadores no País seja concluída até as 22 horas - cinco horas após o fim da votação. O TSE informou em seu site que os votos serão apurados pelas juntas eleitorais, que transmitirão os dados das seções para a totalização. O tribunal estima que cada eleitor deve gastar, em média, 40 segundos para votar.