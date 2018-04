TSE dá registro a candidato que foi ao 2º turno no PR O candidato Antônio Casemiro Belinati (PP), que disputa o segundo turno das eleições municipais de Londrina (Paraná) contra o tucano Luiz Carlos Hauly, conseguiu manter seu registro de candidatura no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Seu registro havia sido impugnado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) porque prestações de contas referentes ao seu mandato como prefeito foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Com base na Lei das Inelegibilidades, o Ministério Público Eleitoral contestou a candidatura de Belinati e o TRE-PR impugnou o registro. Belinati recorreu ao TSE para prosseguir na disputa pela Prefeitura de Londrina e obteve decisão favorável do ministro Marcelo Ribeiro em seu recurso. O TRE-PR julgou que a decisão que reprovou as contas do então prefeito de Londrina foi suspensa por decisão administrativa do próprio Tribunal de Contas.