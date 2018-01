TSE confirma prefeito eleito em Vinhedo-SP O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) negou recurso que pretendia impugnar a candidatura de Milton Serafim (PTB) à Prefeitura de Vinhedo (SP). Ele venceu a eleição, mas o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) negara registro de sua candidatura, considerando que ação por improbidade contra ele não mais permitia apelação. Serafim alegou recursos em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e no Supremo Tribunal Federal (STF), tese aceita pelo TSE. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.