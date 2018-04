TSE: candidato poderá voltar a fazer propaganda amanhã O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que os candidatos que vão disputar o segundo turno das eleições municipais poderão voltar a fazer propaganda a partir de amanhã. Segundo o calendário eleitoral, amanhã volta a ser permitido distribuir materiais, realizar comícios e promover carreatas. Entretanto, os candidatos terão de esperar ainda para retomarem a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. O segundo turno será realizado no dia 26. Os candidatos terão até a véspera para distribuir materiais e fazer carreatas. Já os comícios só serão permitidos até o dia 23. O segundo turno será disputado em 29 cidades, 11 delas capitais. Com relação à propaganda eleitoral gratuita no radio e na televisão, os candidatos terão que esperar 48 horas a partir da proclamação oficial do resultado da votação (ocorrida ontem) para voltar a transmitir seus programas. A data limite para a retomada do horário eleitoral é 13 de outubro. O TSE afirmou que na nova etapa da eleição as regras para o horário eleitoral gratuito são diferentes. Agora, a propaganda na TV e no rádio dos candidatos será exibida todos os dias, inclusive aos domingos, e o tempo é igual para os dois candidatos - cada concorrente terá dez minutos em cada um dos dois programas diários. No rádio, a propaganda será veiculada às 7h e às 12h. Na televisão, às 13h e às 20h30. Além disso, cada candidato vai contar com 15 minutos diários para inserções de até um minuto.