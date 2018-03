TSE calcula 70 dias para organizar consulta

Ata divulgada após reunião ocorrida ontem entre os presidentes de tribunais eleitorais de todo o País informa que a consulta popular poderia ocorrer em 8 de setembro se o prazo de 70 dias tivesse começado na segunda-feira. Se o decreto sair nos próximos dias, a previsão poderá ser mantida - mas, se demorar semanas, ela se torna incerta. A mensagem da presidente Dilma só chegou ontem ao Congresso, e o Legislativo talvez demore dias ou até semanas para aprová-la.

A estrutura da Justiça Eleitoral, com os consequentes gastos estimados em R$ 500 milhões, só poderá ser mobilizada após a aprovação do decreto legislativo. "Não é possível se ter o início de providências, com dispêndio de esforços humanos e dinheiro público, senão quando a específica finalidade está prévia e legalmente estabelecida", comunicou a ata.

O documento informa que mais de meio milhão de urnas terão de ser distribuídas em mais de 5,5 mil cidades. "Isso demanda tempo, logística precisa e gastos de monta." Os presidentes de tribunais advertiram que é necessário fazer uma campanha para informar amplamente os eleitores sobre a consulta. "A Justiça Eleitoral não está autorizada constitucional e legalmente a submeter ao eleitorado consulta sobre cujo tema ele não possa responder ou sobre o qual não esteja suficientemente esclarecido", alerta a ata.