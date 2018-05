TSE aprova envio de tropas federais para mais 135 municípios

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou o envio de forças federais para mais 135 municípios dos estados de Alagoas, Sergipe, do Amazonas, Pará, Rio Grande do Norte e da Paraíba. A decisão foi tomada em sessão extraordinária realizada na noite da última segunda-feira, 29. Ao todo, o tribunal já aprovou o envio de soldados para reforçar a segurança nas eleições em 257 municípios. Veja também: Especial tira dúvidas do eleitor sobre as eleições Veja as regras para as eleições municipais Exército faz primeiras prisões na operação Guanabara 'Tropas não estão afugentando candidatos no Rio', diz Jobim Operação Guanabara ocupa mais duas comunidades no Rio Tropas permanecerão em comunidades do RJ no 2º turno O Pará, com 107 pedidos atendidos, será o Estado em que mais municípios contarão com reforço de tropas militares. Em seguida vêm Rio Grande do Norte (94 municípios), Amazonas (36), Alagoas (10), Amapá (4), Sergipe (3), Tocantins (2) e Paraíba, com um município atendido. Segundo o TSE, 16 Estados solicitaram reforço na segurança para as eleições de outubro, além do Rio de Janeiro, que enfrenta situação específica. Isso porque, de acordo com o tribunal, a atuação das tropas no Rio não se restringe ao dia das eleições. Desde 11 de setembro, militares ocupam comunidades onde há ameaça do tráfico ou de milícias a eleitores e a candidatos, como parte da Operação Guanabara.