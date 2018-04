TSE alerta sobre e-mail falso de cancelamento de título

Com a proximidade do segundo turno, no dia 26, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) fez nesta sexta-feira, 17, um alerta sobre a circulação de um novo e-mail falso em nome da Corte. De acordo com o tribunal, foi identificado nesta sexta um novo comunicado falso ao internauta que uma suposta ausência como mesário teria gerado o cancelamento de seu título de eleitor. A mensagem pede o preenchimento de formulário para encaminhamento à Justiça Eleitoral. O tribunal reforça que não envia e-mails a eleitores nem autoriza nenhuma outra instituição a encaminhar informações em seu nome. O TSE recomenda ainda que essas mensagens devem ser apagadas, pois podem conter vírus que comprometem o computador.