TSE alerta eleitores para e-mail falso O Tribunal Superior Eleitoral alertou os eleitores sobre um e-mail falso que começou a circular na sexta-feira. A mensagem, em nome do tribunal, comunica uma suposta ausência como mesário e o conseqüente cancelamento de seu título de eleitor. O e-mail solicita o preenchimento de um formulário para ser encaminhado à Justiça Eleitoral. O TSE afirmou que não envia e-mails nem autoriza nenhuma outra instituição a fazê-lo em seu nome. O tribunal recomendou que a mensagem seja apagada imediatamente, pois pode conter vírus e infectar o computador. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.