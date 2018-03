TSE: 14 municípios terão novas eleições em 2009 Por infrações eleitorais como compra de voto e mau uso de recursos públicos - que fizeram com que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cassasse a candidatura de prefeitos eleitos em 2008 -, 14 municípios brasileiros terão novas eleições para o cargo em 2009. Segundo dados divulgados hoje pelo TSE, a maior parte dos prefeitos com diplomação indeferida teve as contas rejeitadas pelo Tribunal. As novas eleições serão realizadas até março, embora alguns recursos ajuizados pelos candidatos afastados do cargo ainda corram na Justiça. Em janeiro, estão marcadas eleições nos municípios de Pimenteiras, no Piauí, e Joselândia, no Maranhão. Seis eleições estão marcadas para fevereiro, nos municípios de Nossa Senhora da Glória (SE), Lagoa Grande (PE), Caetés (PE), Japurá (AM), Pombos (PE) e São José do Sabugi (SE). Para março, estão marcadas eleições em Patu (RN) e em Amajari (RR). As outras quatro eleições serão realizadas em São José da Laje, Porto das Pedras, Porto Real do Colégio e Estrela de Alagoas, todos municípios de Alagoas.