TSE: 14 cidades farão novas eleições até março As cidades de Pimenteiras, no Piauí, e Joselândia, no Maranhão, agendaram para este domingo novas eleições para escolher seus prefeitos. O motivo é a anulação do pleito de outubro de 2008 no qual os políticos vencedores tiveram o registro de candidatura negado. Essa situação se repetiu em mais 12 cidades cujos eleitores também terão de voltar às urnas ainda neste primeiro trimestre, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em 8 de fevereiro, haverá novas eleições em Nossa Senhora da Glória, em Sergipe, e nas cidades pernambucanas de Lagoa Grande, Caetés e Pombos. No dia 15 do mesmo mês, será a vez de Japurá, no Amazonas, e São José do Sabugi, na Paraíba. Para 1º de março, estão agendados pleitos em Patu, no Rio Grande do Norte, e Amajarí, em Roraima, e no dia 8, nos municípios alagoanos de São José da Laje, Porto das Pedras, Porto Real do Colégio e Estrela de Alagoas.