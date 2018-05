Tropas permanecerão em comunidades do RJ no 2º turno Tropas federais do Exército vão ocupar as comunidades de cidades do Estado do Rio de Janeiro onde houver 2º turno nas eleições municipais, afirmou hoje o presidente em exercício do Tribunal Regional Eleitoral do Estado (TRE-RJ), desembargador Alberto Motta de Moraes. A Operação Guanabara tem como objetivo garantir a normalidade do processo eleitoral em locais dominados pelo crime organizado, seja por traficantes ou milicianos. Moraes sobrevoou hoje, de helicóptero, as comunidades já ocupadas pelo Exército na zona oeste da capital fluminense: Vila Aliança, Taquaral, Sapo e Coréia. O porta-voz da operação, coronel Novaes, reafirmou que as tropas permanecerão nas áreas mapeadas pelo TRE e negou ter recebido ameaças dos traficantes da Coréia. À tarde, o clima ficou tenso na comunidade, com olheiros do tráfico circulando próximo às tropas militares, mas nenhum incidente foi registrado. O candidato do PSOL à Prefeitura do Rio, Chico Alencar, foi o único a fazer campanha hoje na região ocupada, em Vila Aliança. As informações são da Agência Brasil.