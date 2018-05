'Tropas não estão afugentando candidatos no Rio', diz Jobim

O ministro da Defesa, Nelson Jobim, afastou nesta quinta-feira, 25, a hipótese de que a presença das Forças Armadas esteja afugentando candidatos em algumas comunidades do Rio de Janeiro. Ele fez essa afirmação durante a solenidade comemorativa do Dia Marítimo Mundial, no Rio. Veja também: Operação Guanabara ocupa mais duas comunidades no Rio Presidente do TRE-RJ visita favelas ocupadas por tropas Operação Guanabara: exército passa a ocupar Rocinha e Vidigal Tropas permanecerão em comunidades do RJ no 2º turno Para ele, essa justificativa é "puro jogo político". "A decisão do candidato de não entrar na comunidade é uma decisão política para buscar rendimentos eleitorais", respondeu ele aos jornalistas, que estavam no evento. Ele disse que o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio está satisfeito com o desempenho do Exército na ocupação de favelas da cidade e alguns municípios do interior na garantia da tranqüilidade no período eleitoral. Desde o dia 11 de setembro, as Forças Armadas vêm realizando ocupações em algumas favelas do Rio, com o objetivo de combater crimes eleitorais por parte de milícias e traficantes de drogas. A operação, denominada Guanabara, destacou até agora cerca de dez mil homens, que já estiveram em 13 da 27 comunidades existentes na Cidade.