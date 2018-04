Trinta urnas já apresentaram defeito no Estado do Rio Pelo menos 30 urnas já apresentaram problemas e foram substituídas na manhã de hoje desde o início da votação no Estado do Rio, segundo informações do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Estado. Esse número representa 0,24% do total de 12.294 urnas disponibilizadas para o Estado do Rio neste segundo turno, de acordo com o TRE. Na capital, do total de 10.702 urnas, 24 apresentaram problemas. Em Petrópolis, cinco urnas eletrônicas, do total de 679, foram trocadas e uma, de 913, em Campos apresentou defeito.