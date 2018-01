'Tricoteiras' recebem, mas em ritmo lento Conhecidas após a tragédia da TAM que matou parte do grupo, em 2007, as "Tricoteiras dos Precatórios" ainda estão mobilizadas para receber os créditos que têm com o governo gaúcho. Hoje há um certo fluxo de pagamento, mas elas reclamam do ritmo lento. As vítimas do voo participariam de um debate sobre precatórios e levavam um manto de tricô. / ELDER OGLIARI