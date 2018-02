Tribunal definirá novas regras para regime semiaberto As prisões dos condenados do mensalão devem acelerar a análise de um processo que está pendente no Supremo Tribunal Federal sobre mudanças na aplicação do regime semiaberto. O recurso pede que, caso não haja vagas nesse regime, os detentos, no geral, possam cumprir suas penas em prisão domiciliar - atualmente, isso só é possível em determinadas situações (mais informações no quadro ao lado).