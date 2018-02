Tribunal condenou dono de refrigerante O empresário Laerte Codonho, dono da marca de refrigerantes Dolly e sócio do candidato Celso Russomanno (PRB), foi condenado pelo Tribunal Regional Federal (TRF) a cinco anos de prisão em regime semiaberto por crime contra a ordem tributária. Ele também foi condenado por falsidade ideológica, mas a pena foi extinta porque o crime prescreveu. A sentença foi proferida em novembro do ano passado pela 5ª Turma do TRF da 3ª Região, em ação penal que corre sob segredo de Justiça. O empresário recorreu da decisão ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).