Tribo já não têm acesso ao 'Velho Chico' Os pankarás vivem em situação de pobreza, como outros sertanejos do Rio São Francisco. A dança do toré, ritual religioso, e o uso de cocares e chocalhos em dias festivos, distinguem a comunidade de outras da região. A tribo, liderada pela cacique Lucélia Leal Cabral, não conseguiu a identificação e a garantia total de posse da terra, mas a história da ocupação do semiárido é generosa com os pankarás, com registros detalhados da presença deles desde a criação de templos católicos e a expansão dos currais de gado nos séculos 16 e 17.