TRF mantém Cachoeira solto e libera seu contador Por unanimidade, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) decidiu ontem manter em liberdade o contraventor Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira. Na mesma sessão, o tribunal atendeu ao pedido de habeas corpus de Geovani Pereira da Silva, apontado pela Polícia Federal - na Operação Monte Carlo - com contador do esquema de Cachoeira, acusado de comandar a exploração de jogos ilegais em Goiás e outros três Estados.