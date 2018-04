TREs se reúnem para discutir segundo turno

Os presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais dos 15 Estados em que haverá segundo turno das eleições municipais de 2008 se reuniram na manhã desta segunda-feira, 20, em Brasília, com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Carlos Ayres Britto. O encontro serviu para avaliar os trabalhos do primeiro turno e planejar os passos seguintes para a realização das eleições no próximo domingo, 26, em 31 cidades, incluindo Benedito Leite, no Maranhão, onde o pleito do último dia 5 foi anulado. Após a abertura, em que Ayres Britto apresentou um balanço das atividades até agora realizadas, os presidentes de cada Tribunal Regional fizeram uma exposição sobre o pleito no seu estado. Participam do encontro os presidentes dos TREs do Amazonas, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.