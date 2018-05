Três partidos querem levar vice da Câmara a Conselho de Ética BRASÍLIA - PSDB, DEM e PPS pretendem entrar com representação no Conselho de Ética da Câmara contra o vice-presidente da Câmara, André Vargas (PT-PR), por quebra de decoro parlamentar. A iniciativa se deve às novas denúncias sobre o envolvimento de Vargas com o doleiro Alberto Youssef, preso pela Operação Lava Jato da Polícia Federal.