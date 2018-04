Três cidades de SP terão nova eleição em 29 de março Cerca de 23 mil eleitores devem regressar às urnas dia 29 de março nos municípios paulistas de Guarani d''Oeste, na região noroeste, Igaraçu, na região central, e Lupércio, no centro-oeste. Nos três municípios os prefeitos e vice-prefeitos eleitos tiveram anulados os registros de candidaturas. A decisão sobre novas eleições foi tomada ontem pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP). Em Guarani d''Oeste, o pleito de outubro foi invalidado porque o prefeito Marco Antonio do Carmo Caboclo (PT) e a vice-prefeita Elizabeth Dias Costa (PR) competiram sub judice (sob apreciação judicial). O mesmo ocorreu em Lupércio, com o prefeito Orlando Daun (PSDB) e o vice-prefeito Sebastião Mendonça Filho (PSDB). O prefeito de Igaraçu do Tietê, Guilherme Fernandes (PSDB), e o vice-prefeito Juvenal Aparecido Fernandes de Melo (DEM) tiveram as inscrições de candidatura retiradas porque prometeram, de acordo com o TRE-SP, dar dinheiro e bens aos eleitores em troca de votos, denotando captação ilícita de sufrágio. Guarani d''Oeste tem 1.479 eleitores, Igaraçu do Tietê tem 18.177 e Lupércio, 3.657 votantes. Só podem participar da votação os eleitores registrados nas cidades até 22 de outubro.