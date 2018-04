Três candidatos famosos conquistam vaga na Câmara de SP

O pagodeiro Netinho de Paula (PC do B) é o grande destaque na categoria candidato famoso que concorreram a uma vaga na Câmara Municipal de São Paulo, com cerca de 1,40% dos votos válidos. Já os candidatos folclóricos ficaram de fora. Veja também: Enquete: O resultado das eleições surpreendeu? Especial: Veja o desempenho dos partidos nas capitais Eu prometo: Veja as promessas de campanha dos candidatos Cobertura completa das eleições 2008 Especial: Perfil dos candidatos em São Paulo Galeria de fotos dos candidatos à Prefeitura Vereador digital: Depoimentos e perfis de candidatos em São Paulo Tire suas dúvidas sobre as eleições Na lista dos famosos, cerca de 20 pessoas concorreram ao cargo de vereador de São Paulo. Além de Netinho, que é o 1º nesta lista (3ª na classificação geral), outros dois conseguiram garantir uma cadeira na Câmara.O ex-dirigente do São Paulo, Marco Aurélio Cunha (0,64%), seguido pelo vereador e cantor Aguinaldo Timóteo (0,44%). Outros famosos, como Dinei, ex-jogador do Corinthians, Sérgio Malandro, apresentador, e Cristina Rocha, ex-apresentadora do Aqui Agora, não conseguiram se eleger. Segue a classificação dos outros famosos que não foram eleitos: 061 - Dinei, ex-jogador do Corinthians 064 - Sérgio Mallandro, apresentador 085 - Caju, cantor 100 - Paulo Barboza Filho, locutor e filho do radialista Paulo Barboza 138 - Léo Áquila, drag queen 146 - Oscar Maroni, empresário dono do Bahamas 178 - Nadia Bacchi, mãe da atriz Karina Bacchi 211 - Christina Rocha, ex-apresentadora do Aqui Agora Candidatos folclóricos Os candidatos engraçados, ou diferentes, ou de nomes peculiares não chamaram muito atenção do eleitorado paulistano. Nenhum deles conseguiu uma cadeira na Câmara Municipal da capital. Ivan, o Terrível, ficou posição de 233, na classificação geral. A drag queen Salete Campari, ficou na posição 226. O candidato Ovelha, cantor de sucesso no passado ficou quase no meio da lista - de mil candidatos. Outros que não conseguiram se eleger são: Kid Bengala, Rainha Naja, Tio dos Arcanos Moto Clube, Lôla Lôla Lôla, Betão do Lava Rápido, Chan da Xérox.