TRE veta trecho sobre Marta em propaganda de Valente O candidato do PSOL à prefeitura de São Paulo, Ivan Valente, está impedido de retransmitir no horário eleitoral gratuito a propaganda em que cita a doação de construtoras à campanha de Marta Suplicy (PT). Em sessão realizada hoje, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP) considerou a mensagem ofensiva. A decisão foi dada pelo voto de desempate do presidente da Corte, desembargador Marco César Müller Valente. Valente pode recorrer contra a determinação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).