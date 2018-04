TRE-SP sorteia urnas para auditoria em eleição simulada O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) sorteou na manhã de hoje as urnas eletrônicas que passarão por uma auditoria por meio de eleição simulada, que usa equipamentos oficiais com a relação de candidatos e eleitores. Na capital paulista, a máquina sorteada é da 390ª Zona Eleitoral (ZE), em Cangaíba (seção 039), na zona leste. No interior, a cidade que terá aparelho examinado é Bauru (300ª ZE - seção 156), a 345 quilômetros da capital. No Grande ABC, passarão por perícia urnas de Santo André (306ª ZE - seção 045) e Mauá (339ª ZE - seção 096). O sorteio foi efetuado com a participação do Ministério Público Eleitoral (MPE) e de partidos. Na votação paralela para teste, serão inseridos nas urnas votos em cédulas de papel de estudantes e funcionários do Colégio Santa Catarina de Sena, previamente preenchidos. Esses votos foram lacrados em quatro urnas de lona. O resultado das cédulas deverá ser o mesmo que foi repassado à urna eletrônica, para se evidenciar que não há adulteração.