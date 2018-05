TRE-SP retira multas aplicadas a Kassab e revista 'Veja' O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) acolheu hoje os recursos do prefeito e candidato à reeleição pela coligação "São Paulo no Rumo Certo" (DEM-PR-PMDB-PRP-PV-PSC), Gilberto Kassab, e da Editora Abril, e retirou as multas de R$ 21.282 aplicadas para cada um por "propaganda antecipada". Em junho, a revista Veja São Paulo publicou entrevista com o prefeito. No entanto, no mês seguinte, foi acrescentado um artigo à legislação eleitoral permitindo a divulgação de entrevistas antes de 6 de julho.