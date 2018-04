TRE-SP prevê fim da apuração dos votos até as 21 horas O presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de São Paulo, desembargador Marcos César Müller Valente, disse que as votações transcorrem tranqüilamente no segundo turno das eleições e a previsão é que a apuração dos votos termine até as 21 horas - desde que não ocorram problemas no sistema de divulgação de resultados, como aconteceu no primeiro turno em São Paulo por algumas horas. "Esta é uma das eleições mais tranqüilas do Estado." Segundo boletim divulgado às 14 horas pelo TRE, nenhuma ocorrência de crime eleitoral foi registrada. Porém, algumas urnas eletrônicas precisaram ser substituídas, sendo 28 na capital (0,14% de um total de 20.301) e 60 no interior (0,95% de um total de 6.298). Todas foram trocadas por urnas também eletrônicas.