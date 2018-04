TRE-SP já substituiu 88 urnas eletrônicas O número de urnas substituídas hoje se manteve proporcionalmente abaixo do registrado no primeiro turno das eleições. De acordo com o Tribunal Regional (TRE) de São Paulo, 28 urnas eletrônicas, ou 0,14% de um total de 20.301, tiveram de ser trocadas até as 14 horas na capital paulista e 60, ou 0,95% de 6.298, no interior. No primeiro turno, até o mesmo horário, 0,25% foram substituídas na capital e 1,01% no interior do Estado. De acordo com o TRE, em nenhum local houve necessidade de realizar votação manual. Foram substituídas 33 urnas em São Bernardo do Campo, 10 em Santo André 9 em Guarulhos, 4 em São José do Rio Preto, 3 em Mauá e uma em Bauru.